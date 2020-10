Gara-3 delle Finals NBA non è andata come LeBron James si sarebbe aspettato, i Lakers sono usciti sconfitti al cospetto di Miami, capace di riaprire la serie e portarla sul 2-1.

Un ko di cui si è assunto la responsabilità il Prescelto, come ammesso nel post-gara: “penso che possiamo essere migliori di così. Non abbiamo iniziato bene in difesa e non abbiamo protetto la palla, perdendola troppe volte. Comincia tutto con me, mi prendo le mie responsabilità. Giocherò molto meglio in Gara-4, tenendo a mente quanto sono bravi con le mani a toglierti il pallone. A questa squadra non puoi permettere possessi extra. E noi non possiamo perdere il pallone così tante volte, specialmente a questo punto della stagione. Dobbiamo giocare decisamente meglio nel proteggere palla. E come squadra in difesa dobbiamo essere decisamente migliori“.