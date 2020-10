Sono giorni difficili per Jordan Pickford, costretto a stare sul chi va là a causa del brutto fallo commesso su Virgil Van Dijk durante Everton-Liverpool. I tifosi dei Reds infatti hanno bersagliato di critiche e addirittura minacce di morte il portiere dei Toffees, colpevole di aver messo ko per un lungo periodo il difensore olandese.

Una situazione insostenibile che ha spinto Pickford ad assumere due guardie del corpo, così da garantire la sicurezza sua e della propria famiglia, formata dalla moglie Megan e dal figlioletto. “Jordan è stato scioccato dal livello di insulti e minacce che ha ricevuto dopo la partita con il Liverpool – le parole di una fonte al Daily Mail – ed è determinato a fare tutto ciò che serve affinché la sua famiglia sia al sicuro“. In questo periodo infine a Pickford e alla moglie è stato sconsigliato anche di utilizzare i social network, così da non fornire indicazioni per quello che riguarda la loro posizione geografica.