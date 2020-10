Il countdown dovrebbe terminare nella giornata di oggi, quando è attesa la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, match di Serie A mai giocato per la mancata presentazione degli azzurri all’Allianz Stadium, bloccati dall’Asl per la positività di Zielinski ed Elmas.

Proprio questo legittimo impedimento è la base della tesi difensiva del club del presidente De Laurentiis, impossibilitato a volare verso Torino a causa di una disposizione dell’autorità sanitaria. L’attesa per la decisione di Gerardo Mastrandrea è notevole, ma secondo quanto filtra la sconfitta a tavolino per il Napoli sarebbe un’ipotesi molto remota. Gli azzurri dovrebbero ricevere o una maxi multa o addirittura punti di penalizzazione per aver violato il protocollo anti-Covid.

La Procura Federale sta lavorando non solo sul caso Napoli, ma su più violazioni del protocollo, dunque nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità. Oggi invece tocca al Napoli conoscere il proprio destino, la sensazione è che una sanzione verrà comminata adesso bisognerà capirne solo l’entità.