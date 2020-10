Juventus in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, l’attaccante bianconero in questo momento si trova in Argentina con la sua nazionale, ma le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di scendere in campo contro l’Ecuador. La gastroenterite che ha colpito la Joya non è ancora svanita e, sicuramente, non giocherà nemmeno stasera contro la Bolivia. Un motivo in più per anticipare il rientro in Italia, così da farsi visitare dallo staff medico della Juventus e valutare le sue condizioni in vista del prossimo match con il Crotone.