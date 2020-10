Wanda Nara stuzzica i tifosi dell’Inter e lo fa con una Instagram Story che non sarà affatto piaciuta a tutti i supporters nerazzurri, soprattutto dopo la sconfitta rimediata nel derby. Direttamente da Parigi, la moglie di Mauro Icardi ha postato una foto con il marito con la maglia dell’Inter, accompagnandola con questa didascalia: “non c’è derby senza amore, complimenti ai miei amici del Milan“. Parole che profumano di provocazione, soprattutto per il modo in cui la storia tra Maurito e la società di Suning si è conclusa. Ecco il post di Wanda: