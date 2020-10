Valon Behrami è uno dei giocatori del Genoa che è riuscito a mettersi alle spalle il Coronavirus, dunque domani sera scenderà in campo contro l’Hellas Verona nel posticipo della quarta giornata di Serie A.

Una liberazione per il centrocampista rossoblù, che ha raccontato a Sky Sport gli ultimi difficili giorni trascorsi in isolamento: “sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la paura, per me e per la mia famiglia, perché in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti”.