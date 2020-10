Una delle operazione più eclatanti dell’ultimo mercato piloti è senza dubbio il passaggio di Sebastian Vettel all’Aston Martin, dove il tedesco prenderà il posto di Sergio Perez a partire dal 2021.

Una nuova esperienza per il quattro volte campione del mondo, che metterà fine al suo periodo in Ferrari caratterizzato da pochi alti e moltissimi bassi. Sulla scelta di Vettel si è soffermato Fernando Alonso, che ai microfoni della Bild non ha esitato a lanciare una frecciatina alla Ferrari: “se firmi con la Ferrari, dai per scontato di poter vincere il campionato del mondo. Dopo quattro titoli, Vettel probabilmente pensava di poterne ottenere un altro, ma a volte non si è fortunati con il momento giusto e le opportunità. Penso che entrambi non abbiamo avuto la macchina giusta al momento giusto. Però Vettel ha fatto una scelta corretta per il 2021: benché risulti difficile da credere, l’Aston Martin sembra abbia una macchina più competitiva della Ferrari“.