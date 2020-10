Le Finals NBA non sono ancora finite, tutte merito dei Miami Heat che si impongono in Gara-5 e allungano la serie, rendendo ancora più avvincente questa super sfida. La squadra di coach Spoelstra si impone 111-108 al termine di un match pazzesco, risolto come al solito da un inarrestabile Jimmy Butler.

La stella di Miami centra la sua seconda tripla doppia della serie con 35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist a cui si aggiungono 5 recuperi e 11/19 al tiro e 12/12 ai liberi. Ottima anche la prestazione di Duncan Robinson, autore di 26 punti con 7/13 dall’arco, nonché di Bam Adebayo che ne mette 13 a referto. Per i Lakers non basta la solita mostruosa serata di LeBron James, il Prescelto segna 40 punti con 13 rimbalzi, 7 assist, 3 recuperi in poco meno di 42 minuti.

Non da meno la serata di Anthony Davis, impreziosita da 28 punti, 12 rimbalzi e 9/15 dal campo nonostante un problema al tallone. Anonimi invece Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma e Rajon Rondo incapaci di tenere il ritmo degli Heat. Serie dunque sul 3-2 e Finals NBA ancora in discussione, domenica si torna in campo per una fondamentale Gara-6 in cui lo spettacolo non mancherà.