L’Alfa Romeo Racing ha deciso di confermare per il terzo anno consecutivo la coppia di piloti formata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, confermando entrambi per la stagione 2021. Nessun ribaltone dunque, niente Mick Schumacher o altri giovani driver dell’Academy Ferrari, Iceman e il compagno italiano proseguiranno il lavoro iniziato insieme due anni fa. Per Kimi sarà la stagione numero 19 in Formula 1, mentre per Antonio si tratterà della terza da titolare.

“Per me Alfa Romeo Racing è più di un team, è una seconda famiglia – le parole di Raikkonen – molti di coloro che ho conosciuto quando ho debuttato in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera straordinaria che regna nel team mi dà nuove motivazioni per continuare l’anno prossimo con quella che sarà la mia diciannovesima stagione. Non sarei qui se non credessi nel progetto del team e nei risultati che pensiamo di poter ottenere insieme. Per il team il lavoro duro è più importante delle parole, e ciò si addice perfettamente al mio stile: non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e spero che riusciremo a scalare posizioni nella griglia di partenza“.

Soddisfatto anche Giovinazzi: “nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno: abbiamo ottenuto alcuni buoni risultati e penso di aver fatto la mia parte per la crescita del team, ma la strada è ancora lunga e ci sono ancora molti traguardi da raggiungere insieme. La prossima stagione sarà caratterizzata dalla continuità con quella in corso, perciò tutto quello su cui lavoreremo da ora alla fine dell’anno sarà utile per il prossimo, e noi siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo“.