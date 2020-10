Esattamente vent’anni fa, Michael Schumacher a Suzuka vinceva il suo primo titolo mondiale con la Ferrari, trionfando a Suzuka davanti al fratello Ralf e a Jenson Button.

Un giorno memorabile per i tifosi del Cavallino e per Luca Cordero di Montezemolo, allora presidente e amministratore delegato della scuderia di Maranello. A distanza di tempo, l’ex numero uno della Ferrari ha voluto dedicare un dolce pensiero a Schumacher: “oggi è una giornata molto importante per tutti i tifosi della Ferrari e anche per me. Vent’anni fa in Giappone vincemmo il campionato del mondo con Michael Schumacher, come non accadeva dal 1979. Prima di tutto voglio ringraziare lui e tutti coloro che lavorarono per raggiungere questo traguardo. Per me ha rappresentato il momento più importante della mia vita professionale“.