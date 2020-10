La polizia locale di Milano ha stangato una donna incinta che circolava tranquillamente con la sua auto senza assicurazione e, soprattutto, senza aver mai conseguito la patente.

Il controllo è partito dopo una segnalazione agli agenti di un auto che circolava senza RCA, situazione che ha spinto la polizia locale a fermare nei pressi di una piazza di Castano Primo, in provincia di Milano, una donna incinta apparsa subito nervosa. Quest’ultima ha prima accostato, per poi provare a ripartire senza successo. Una volta condotta al comando, gli agenti hanno scoperto che, oltre alla copertura assicurativa assente, la 36enne non aveva mai conseguito la patente. Una violazione grave costata alla donna per 6mila euro di multa e il conseguente sequestro dell’auto.