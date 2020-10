Una storia d’amore finita che, adesso, sembra pronta a ripartire. Stiamo parlando di Daniele Scardina e Diletta Leotta, che sono stati beccati insieme lo scorso week-end dalla rivista ‘CHI’.

Nel numero in edicola domani verranno pubblicate le foto della ‘nuova’ coppia, separatasi lo scorso luglio prima di questo sorprendente riavvicinamento, arrivato proprio in concomitanza con le parole piene d’amore rivolte da ‘King Toretto‘ alla giornalista di DAZN. Secondo quanto riportato poi dalla pagina Instagram “Very Inutil people”, i due avrebbero trascorso insieme la domenica in Abruzzo, facendo trekking tra i boschi insieme ad altri amici. Una volta conclusa l’escursione, la comitiva si è concessa un aperitivo nel centro della città a cui hanno partecipato ovviamente Diletta e Daniele. Niente baci in pubblico, ma un riavvicinamento a questo punto è ormai scontato.