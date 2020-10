Donald Trump è tornato all’attacco dell’Europa, scagliandosi contro il Vecchio Continente e sbeffeggiandolo su un argomento su cui non ci sarebbe nulla da scherzare.

Il Presidente degli Stati Uniti ha commentato la seconda ondata di Covid-19 che si sta abbattendo su Italia, Francia, Germania e gli altri Paesi europei, sottolineando come i protocolli attuati non siano poi così efficaci: “c’è stato un forte balzo della piaga cinese in Europa e in altri Paesi che le fake news indicavano come esempio perché stavano facendo bene. Siate forti e vigili, ivaccini e le cure stanno arrivando rapidamente“.