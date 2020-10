E’ calato il sipario sulla sessione estiva di calciomercato, tanti i colpi messi a segno anche nell’ultima giornata, tra cui il passaggio di Cavani al Manchester United e di Federico Chiesa alla Juventus.

Ma quale squadra ha speso di più negli ultimi mesi? In questa speciale classifica in testa c’è il Chelsea con quasi 250 milioni di euro, seguito dal Manchester City e dal Barcellona. Ai piedi del podio ecco la Juventus con i suoi 110 milioni, mentre per trovare un’altra italiano dobbiamo scendere fino all’ottavo posto con l’Inter.

Ecco la top-ten delle squadre che hanno speso di più:

1) CHELSEA: 247,2 milioni di euro spesi

Acquisti: Havertz (80 mln, dal Bayer Leverkusen), Werner (53 mln, dal Lipsia), Chilwell (50,2 mln, dal Leicester), Ziyech (40 mln, dall’Ajax), Mendy (24 mln, dal Rennes), Sarr (Nizza, gratuito), Thiago Silva (Psg, gratuito)

2) MANCHESTER CITY: 156,8 milioni di euro spesi

Acquisti: Ruben Dias (68 mln, dal Benfica), Akè (45,3 mln, dal Bournemouth), Ferran Torres (23 mln, dal Valencia), Yan Couto (6 mln, dal Coritiba), Kaboré (4.5 mln, dal Mechelen)

3) BARCELLONA: 124 milioni di euro spesi

Acquisti: Pjanic (60 mln, dalla Juventus), Trinçao (31 mln, dal Braga), Sergino Dest (21 mln, dall’Ajax), Matheus Fernandes (7 mln, dal Palmeiras), Pedri (5 mln, dal Las Palmas)

4) JUVENTUS: 110,2 milioni di euro spesi

Acquisti: Arthur (72 mln, dal Barcellona), Morata (10 mln, prestito dall’Atletico Madrid), Felix Correia (10,5 mln, dal Manchester City U23), Federico Chiesa (10 mln, prestito dalla Fiorentina), Rolando Madragora (10,7 mln, dall’Udinese), McKennie (4,5 mln, prestito dallo Schalke 04), Gori (3 mln, dal Pisa)

5) LEEDS: 105,2 milioni di euro spesi

Acquisti: Rodrigo (30 mln, dal Valencia), Llorente (20 mln, dalla Real Sociedad), Helder Costa (17.7 mln, dal Wolverhampton), Raphinha (17 mln, dal Rennes), Koch (13 mln, dal Friburgo), Meslier (6.5 mln, dal Lorient), Gelhardt (1 mln, dal Wigan)

6) BENFICA: 98,50 milioni di euro spesi

Acquisti: Nunez (24 mln, dall’Almeria), Everton (20 mln, dal Gremio), Pedrinho (18 mln, dal Corinthians), Otamendi (d, Manchester City, 15 mln), Waldschmidt (15 mln, dal Friburgo), Gilberto (3 mln, dalla Fluminense), Todibo (2 mln, prestito dal Barcellona), Helton Leite (1,5 mln, dal Boavista), Vertonghen (0 mln, dal Tottenham)

7) TOTTENHAM: 98,4 milioni di euro spesi

Acquisti: Lo Celso (32 mln, dal Betis), Reguilon (30 mln, dal Real Madrid), Doherty (16,8 mln, dal Wolverhampton), Hojbjerg (16,6 mln, dal Southampton), Carlos Vinicius (3 mln, prestito dal Benfica), Hart (Burnley, gratuito), Bale (Real Madrid, prestito)

8) INTER: 97 milioni di euro spesi

Acquisti: Hakimi (40 mln, dal Real Madrid), Barella (25 mln, dal Cagliari), Sensi (20 mln, dal Sassuolo), Pinamonti (8 mln, dal Genoa), Males (2,5 mln, dal Lucerna), Kolarov (1,5 mln, dalla Roma), Vidal (Barcellona, gratuito)

9) ATLETICO MADRID: 90 milioni di euro spesi

Acquisti: Morata (56 mln, dal Chelsea), Carrasco (15 mln, dal Dalian), Grbic (7 mln, dalla Lokomotiv Zagabria), Suarez (Barcellona, gratuito)

10) ARSENAL: 86 milioni di euro spesi

Acquisti: Thomas (50 mln, dall’Atletico Madrid), Gabriel (26 mln, dal Lille), Pablo Marì (8 mln, dal Flamengo), Alex Runarsson (8 mln, dal Digione), Cedric Soares (gratuito), Willian (gratuito)