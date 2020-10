E’ un periodo certamente positivo per Neymar Jr, reduce con la maglia del Brasile da una tripletta che gli ha permesso di superare Ronaldo il Fenomeno nella classifica all-time dei marcatori della Seleçao.

Ma non è tutto rose e fiori per il campione del PSG, che ha incassato pesanti critiche dopo la partita dal difensore peruviano Carlos Zambrano: “sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio. È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via. Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano“.