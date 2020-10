Adama Traoré è finito al centro di un curioso caso, che potrà risolvere solo in prima persona. L’esterno del Wolverhampton infatti è stato convocato sia dalla Nazionale spagnola che da quella maliana, considerando le sue origini.

Il giocatore è finito infatti sia nella lista di Luis Enrique che in quella di Magassouba, pubblicate a distanza di qualche ora. Il Mali potrebbe infatti convocare Adama Traoré perché non ha mai esordito con la Spagna, prima per un problema muscolare e poi a causa del Covid-19. Non dovrebbero comunque esserci misteri riguardo la volontà del giocatore del Wolverhampton, che spesso ha confermato di voler indossare la maglia delle ‘Furie Rosse‘, con buona pace del Mali. Toccherà adesso a lui dirimere la questione, ma è pressoché certo che Luis Enrique potrà contare su Traoré nelle prossime partite contro Portogallo, Svizzera e Ucraina.