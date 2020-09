Una storia a lieto fine, con protagonista una calciatrice della Lazio svegliatasi dal coma grazie a… Francesco Totti. L’ex capitano e dirigente della Roma è stato determinante per far sì che Ilenia Matilli si destasse dal sonno profondo in cui era caduta lo scorso 15 dicembre, in seguito ad un incidente stradale in cui morì una sua amica.

La voce di Totti è stata fondamentale per far risvegliare la giovane 19enne, che adesso ha espresso la volontà di incontrare il proprio idolo per dirgli grazie. Tutto è accaduto grazie alla collaborazione dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri, che sono riusciti ad avere un video di Totti in cui l’ex capitano giallorosso invitava Ilenia a non mollare, di tenere duro e combattere per la propria vita. Parole che sono servite eccome alla calciatrice della Lazio, che adesso vuole incontrare il Pupone per ringraziarlo e abbracciarlo forte.