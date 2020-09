Alexander Zverev è ufficialmente il primo finalista degli US Open. Il tedesco, numero 7 al mondo e 5ª testa di serie dello Slam americano, ha sconfitto nella tarda notte italiana lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 27 al mondo. Spesso crollato nel momento decisivo in passato, Zverev questa volta è riuscito a ribaltare un match che si era fatto complicatissimo: sotto 6-3 / 6-2 nei primi due set, il tedesco ha avuto la forza di rimontare nei tre set successivi (3-6 / 4-6 / 3-6) ribaltando l’esito dell’incontro. In finale Zverev affronterà Dominic Thiem.