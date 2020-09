Big match nel terzo turno del main draw maschile degli US Open. Dominic Thiem, numero 3 al mondo e seconda testa di serie del torneo Slam americano, affronta Marin Cilic, scivolato alla posizione numero 38 del ranking mondiale ma che in bacheca può vantare un successo Slam proprio agli US Open nel 2014. L’incontro dura 2 ore e 30 minuti e se lo aggiudica Dominic Thiem con il punteggio di 2-6 / 2-6 / 6-3 / 3-6.