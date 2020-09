Naomi Osaka prosegue con facilità il suo percorso agli US Open: la tennista giapponese numero 9 del ranking mondiale femminile ha trionfato in scioltezza contro l’estone Kontaveit nel match andato in scena nella notte italiana, valido per gli ottavi di finale dello Slam statunitense.

La partita è terminata dopo un’ora e 13 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-4.