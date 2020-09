Dopo un inizio difficile, Serena Williams è riuscita a rimboccarsi le maniche e ad aggiudicarsi la vittoria della sfida di questa sera contro Pironkova, valida per i quarti di finale degli US Open. La statunitense ha trionfato in rimonta dopo due ore e 11 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 3-6, 2-6, staccando il pass per le semifinali dello Slam.