Naomi Osaka è la seconda semifinalista degli US Open. Dopo 1 ora e 21 minuti di partita giocata nella tarda notte italiana, la tennista nipponica, attuale numero 9 del ranking mondiale femminile, ha avuto la meglio sulla giocatrice di casa Shelby Rogers, numero 93 WTA. Osaka, quarta testa di serie dello Slam americano, si è imposta in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. In semifinale Osaka affronterà Jennifer Brady.