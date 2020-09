Prima sorpresa negli ottavi di finale femminili degli US Open, Angelique Kerber esce di scena dopo la brutta sconfitta subita contro l’americana Brady, abile ad imporsi in due set e a qualificarsi per i quarti. Solo cinque i games concessi alla propria avversaria tedesca, costretta a capitolare con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno, la statunitense Brady affronterà la vincente del match tra Putintseva e Martic.