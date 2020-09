Novak Djokovic conquista la decima finale agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo supera in due set Casper Ruud al termine di una partita tutt’altro che semplice.

Suda le proverbiali sette camicie il serbo per avere ragione del norvegese, che si arrende con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. Un primo set equilibrato, risolto da Djokovic solo grazie alla sua grande classe, al contrario di una seconda frazione meno impegnativa per il serbo, abile a staccare il pass per la finale anche grazie ai suoi dodici ace. Nell’ultimo atto del torneo, il numero uno del mondo affronterà uno tra Shapovalov e Schwartzman, abile quest’ultimo ad eliminare ieri sera Nadal nei quarti.