Il mercato degli attaccanti è quello che solitamente entusiasma di più i tifosi, ma a seguire gli intrecci degli ultimi giorni si rischia di capirci poco o nulla. Luis Suarez è un nome caldissimo nelle ultime settimane: scaricato dal Barcellona, il ‘Pistolero’ è finito nel mirino della Juventus che, viste le grane con la cittadinanza, ha preferito virare su Dzeko. La Roma ha fatto resistenza per il bomber bosniaco, spingendo i bianconeri a prelevare dall’Atletico Madrid Alvaro Morata. I ‘Colchoneros’ hanno deciso di ripiegare proprio su Luis Suarez per coprire la casella mancante nel proprio attacco: con il Barcellona l’accordo è molto vicino. I catalani dal canto loro, giusto per rendere meno complicata la faccenda, secondo Marca, avrebbero sondato il terreno proprio per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, sempre più lontano dalla Capitale, sarebbe comunque in competizione con Edinson Cavani e Luis Suarez… omonimo bomber colombiano in forza al Watford!