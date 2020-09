Dieci anni fa era in campo, in quella sfida contro la Juventus che è rimasta nella storia dello Shamrock Rovers. Adesso la squadra irlandese dovrà vedersela con il Milan negli spareggi di Europa League e ci sarà ancora Alan Mannus a difendere i pali della propria squadra.

Il portiere classe 1982 ha provato a fare un paragone tra le due sfide, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni del quotidiano The Herald: “sono stato così fortunato da essere qui quando dieci anni fa abbiamo incontrato la Juventus. Del Piero ha segnato su punizione, lui era la stella, ma erano tutti dei campioni. Anche Trezeguet giocava, molti di quelli che erano in campo ora non giocano più, ma c’era gente famosa. Ed è sempre interessante per noi giocare contro squadre simili, club di livello mondiale con calciatori di livello mondiale. La Juventus contro di noi ha giocato con la formazione titolare, quindi sarà interessante capire cosa farà il Milan. In ogni caso, affronteremo sempre calciatori importantissimi. E immagino che ci sia una bella differenza di monte ingaggi“.

La sfida più attesa per Mannus sarà quella contro Ibrahimovic: “probabilmente Zlatan sarà uno dei migliori calciatori che io abbia mai affrontato, assieme a Del Piero. Ma vedremo, se io giocherò e se lui giocherà a fine partita potrò dirlo. Quando abbiamo giocato contro la Juventus dieci anni fa la gente si aspettava che avessero venti occasioni da gol, ma sapevamo che potevamo avere modo di tenerli a bada. Ed è andata così, ci hanno battuto 2-0 a casa nostra e 1-0 a Torino, mentre io pensavo che se avessero voluto ce ne avrebbero fatti sei. Ma giocando contro il Celtic ho imparato che ci sono quelle giornate in cui puoi limitare una squadra molto più forte e avere le tue possibilità“.