Il mercoledì del Roland Garros si è aperto con una pessima notizia: Serena Williams ha dato forfait per infortunio. La tennista americana ha accusato il riacutizzarsi del problema che l’ha fermata agli US Open, alzando bandiera bianca. In conferenza stampa Serena Williams ha aggiunto altri dettagli sulle sue condizioni: “amo Parigi e adoro la terra. Volevo davvero provare a giocare ma il tendine non ha avuto il tempo di guarire dopo lo US Open. Fatico a camminare… Ci ho provato, do sempre il 100%, lo sanno tutti. Ma questo è un tipo di infortunio con cui non vuoi davvero giocare, perché può decisamente peggiorare. Non sono preoccupata per il mio fisico in generale, perché si tratta di infortunio acuto, non di un problema ricorrente che si è ripresentato. Sarebbe stato peggio se si fosse trattato del mio ginocchio. Sono cose che capitano, sono stata sfortunata. Non posso avere oggi la certezza di riuscire a giocare un altro match nel 2020“.