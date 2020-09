Il tema della riapertura degli stadi sta molto a cuore al ministro Spadafora, che ha ammesso di essere al lavoro per consentire ad un numero ristretto di spettatori di poter assistere alle partite del campionato di Serie A.

Intervenuto ai microfoni della Rai, il ministro dello sport ha ammesso: “anche io non vedo l’ora di rivedere il pubblico, è tutta un’altra storia. La ripartenza della scuola sarà un test importante per tutto il Paese: credo che alla fine di settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare l’eventuale ripresa con il pubblico. Nel frattempo spero che venga consentito l’accesso di un migliaio di spettatori, come a concerti e teatro, io ci sto lavorando”.