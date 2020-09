Dal ritiro della Francia, Mbappè aveva dichiarato chiaramente che il PSG, nell’ottica di poter vincere la Champions League, dovrà rinforzare ulteriormente la squadra. La sconfitta in finale ha fatto male al giovane talento francese che potrebbe pensare di cambiare aria per puntare alla coppa dalle grandi orecchie. Questo è almeno il pensiero espresso dal Times che, fornendo un assist al Manchester City, ha scritto: “ha comunicato al club che quella iniziata è l’ultima annata, poi il ciclo si chiude“. Notizia rilanciata da Marca che invece spinge per il Real Madrid: “la prossima estate arriva al Real Madrid“. Da Parigi è arrivata la smentita che ha bollato le notizie come ‘spazzatura‘. Il ds Leonardo ha comunque accolto con favore le parole di Mbappè: il PSG si rinforzerà ancora per trattenere la sua stella e puntare al trofeo che consacrerebbe finalmente il club parigino.