Daniele Scardina non si sbottona sulla love story con Diletta Leotta terminata questa estate. Il pugile italiano non ha voluto commentare, punto da Mariotto, in collegamento con “Storie Italiane”, su Rai 1, in vista della sua partecipazione a “Ballando con le stelle 2020“.

“King Toretto” ha poi parlato della sua positività al coronavirus: “ho scoperto la mia positività al Covid-19 grazie ai temponi fatti durante le prove di ‘Ballando’. Il primo è risultato negativo, mentre il secondo ha avuto esito positivo”.