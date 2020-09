Jimmy Butler è stato sensazionale in Gara-1 contro i Milwaukee Bucks, segnando 40 punti nel successo di Miami contro Antetokoumpo e compagni. Il suo segreto? I consigli della leggenda degli Heat Dwyane Wade. Ai microfoni di Ben Golliver del ‘The Washington Post’, Butler ha raccontato: “è fantastico avere Dwyane Wade al mio fianco. Ci sentiamo spesso al telefono, mi dà le sue opinioni riguardo la partita e mi dice in cosa devo migliorare. Mi sta aiutando tantissimo. Wade è stata la prima persona che mi ha scritto appena sono tornato negli spogliatoi. Io voglio imparare da lui. Sto imparando molto e voglio continuare ad imparare. Per me alla fine l’unica cosa che conta è vincere“.