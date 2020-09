I Miami Heat vanno sul 2-0 nella sfida contro i Boston Celtics e si avvicinano, ulteriormente, alle Finals NBA. Nonostante le grandi prestazioni del collettivo, impossibile non sottolineare i meriti di Jimmy Butler, leader della squadra che dopo il successo in Gara-2 ha annunciato apertamente di puntare all’anello: “dobbiamo semplicemente trovare un modo per vincere le prossime. Credo che abbiamo giocato e abbiamo lottato molto, ora dobbiamo finire il lavoro. Partire da uno svantaggio e recuperare due volte la partita, penso ci dia ancora più carica. E con dei compagni così in forma, sono rimasto tranquillo nonostante non abbia giocato la mia migliore partita difensivamente. Credo che la società e il coach abbiano già fatto un buon lavoro a selezionare i giocatori, ed è come se già sapessero che avremo creato un ottimo gruppo. Alla fine l’unica cosa che ci interessa è vincere, provare a portare un anello a questa città di nuovo. Abbiamo un gruppo che pensa a questo, giorno e notte“.