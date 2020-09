Tyler Herro è stato l’eroe di Gara-4 della Finale della Eastern Conference fra Miami Heat e Boston Celtics. La guardia della franchigia della Florida ha realizzato 37 punti in uscita dalla panchina, accompagnati da 6 rimbalzi e 3 assist. Una prestazione monstre, considerando che il rookie degli Heat era anche il più giovane in campo delle due squadre. Ad omaggiare la sua prestazione ci ha pensato Jimmy Butler, uno con la fama di ‘spacca spogliatoio’, che in allenamento, dopo la partita, si è presentato con la canotta che Tyler Herro indossava all’high school. Segno che a Miami si respira un’atmosfera straordinaria e il gruppo è unito per puntare al bersaglio grosso.