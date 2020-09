Miami 3, Boston 1. Gara-4 segna un nuovo allungo per la franchigia della Florida trascinata da un pazzesco Tyler Herro autore di 37 punti in uscita dalla panchina. I Celtics, che in Gara-3 avevano accorciato le distanze riaprendo la serie, si trovano adesso ad un passo da una cocente eliminazione. La tensione si fa sentire, per questo Jaylen Brown chiama i suoi a raccolta e chiede di fare gruppo proprio nelle difficoltà: “dobbiamo assolutamente restare uniti. Combattere fino alla fine. Penso che sia la cosa migliore che possiamo fare per rappresentare questa organizzazione, rappresentare noi stessi, rappresentare le nostre famiglie, stare insieme e giocare duro. Tutti faranno parte di quel risultato. Se non stiamo insieme e cadiamo a pezzi, non faremo sicuramente bella figura. Dobbiamo coprirci le spalle a vicenda durante questi momenti, ecco di cosa si tratta“.