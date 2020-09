Un giro in macchina che Francesca Sofia Novello non dimenticherà facilmente, considerando la paura e il terrore provati durante le derapate e le accelerazioni di Valentino Rossi.

La fidanzata del Dottore, ripresa da una telecamera go-pro piazzata in auto, non ha nascosto le sue emozioni durante il ‘drifting’, tradendo preoccupazione e paura per le alte velocità raggiunte dal pesarese, divertitosi oltre modo a guardare le reazioni della compagna. Ecco l’esilarante video: