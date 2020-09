Torna a salire la tensione tra Wanda Nara e Maxi Lopez, con l’attaccante argentino che ha attaccato ieri l’ex moglie per aver messo i propri figli in pericolo, portandoli in Spagna in piena emergenza Coronavirus.

Accuse a cui ha risposto il padre della show girl argentina, intervenuto ai microfoni di Teleshow: “non è colpa sua se i ragazzi contraggono il coronavirus, non sono affatto d’accordo con quello che ha detto Maxi. Ovviamente, capisco che potrebbe essere turbato se i ragazzi hanno il Covid, ma Wanda non c’entra niente. Supponendo che siano stati infettati, cosa che non penso, non è colpa sua. Mauro e mia figlia sono persone sane e sappiamo benissimo che il virus difficilmente colpisce i bambini. La tensione che hanno tra loro si manifesta ora per una possibile situazione di contagio, di cui ovviamente nessuno è responsabile. Perché lo sappiamo perfettamente: si può essere infettati senza nemmeno saperlo ed essere asintomatici. Spero che né Wanda né i ragazzi ce l’abbiano ma, poiché non ho comunicazioni con loro, devo aspettare che Zaira me lo confermi”.