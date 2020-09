Il torneo di Strasburgo non ha modificato granché nella classifica WTA di tennis, che potrebbe invece subire importanti modifiche dopo il Roland Garros. In testa rimane l’australiana Ashleigh Barty, nonostante sia ferma da marzo, seguita da Simona Halep e Naomi Osaka che compongono il podio. Tra le azzurre, Camila Giorgi continua ad essere la numero uno azzurra con il suo 75° posto, mentre Jasmine Paolini naviga in 94ª piazza. Fuori dalla top-100 tutte le altre azzurre.

La top-ten della classifica WTA:

1 Ashleigh Barty (Australia) 8717

2 Simona Halep (Romania) 7255

3 Naomi Osaka (Giappone) 5780

4 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205

5 Elina Svitolina (Ucraina) 4960

6 Sofia Kenin (USA) 4700

7 Bianca Andreescu (Canada) 4555

8 Kiki Bertens (Paesi Bassi) 4335

9 Serena Williams (USA) 4080

10 Belinda Bencic (Svizzera) 4010

Così le italiane:

75 Camila Giorgi 930

94 Jasmine Paolini 755

130 Elisabetta Cocciaretto 549

150 Sara Errani 446

156 Giulia Gatto-Monticone 432

159 Martina Trevisan 429

195 Martina Di Giuseppe 339