La classifica WTA stilata al termine degli Internazionali d’Italia vede sempre al comando Ashleigh Barty, nonostante il suo lungo periodo di inattività dovuto all’emergenza Coronavirus.

L’australiana comanda davanti a Simona Halep, vincitrice del Masters 1000 di Roma, e Naomi Osaka che completa il podio. Unica variazione in Top-10 il sorpasso al quinto posto di Elina Svitolina su Sofia Kenin, uguali invece le altre posizioni. Nessuna italiana purtroppo tra le prime settanta, la migliore azzurra è Camila Giorgi che naviga al 74° posto, cinque in meno rispetto alla settimana precedente. In top-100 anche Jasmine Paolini, ferma al numero 94.

La top-ten della classifica WTA:

1 Ashleigh Barty (AUS) 8717

2 Simona Halep (ROU) 7255

3 Naomi Osaka (JPN) 5780

4 Karolina Pliskova (CZE) 5205 (-1)

5 Elina Svitolina (UKR) 4740

6 Sofia Kenin (USA) 4700

7 Bianca Andreescu (CAN) 4555

8 Kiki Bertens (NED) 4335

9 Serena Williams (USA) 4080

10 Belinda Bencic (SUI) 4010