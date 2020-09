Alla vigilia sembrava poter essere una serie più equilibrata, ma invece Lakers-Rockets si è chiusa in 5 gare: netto 4-1 dei gialloviola che hanno eliminato senza troppi problemi Houston staccando il pass per le Finali di Conference.

James Harden frustrato per l’ennesima eliminazione, ha chiesto rinforzi alla dirigenza: “è frustrante, molto frustrante ritrovarsi ogni volta a questo punto e poi uscire. Siamo a un giocatore di distanza dall’essere competitivi: cercheremo di crescere ancora di più e di aggiungere ciò che manca attorno a me e a Westbrook per riuscire a colmare il gap. L’esperienza di questa stagione è stata fantastica: mi ha spostato principalmente al ruolo di playmaker, come gestore della palla e ho inventato schemi diversi. Ho cambiato un po’ il nostro gioco. È stata un’esperienza incredibile, anche se la stagione, nel complesso, non è finita come volevamo. Dopo solo capire cosa correggere“.