Los Angeles Clippers eliminati in Gara-7 dai Denver Nuggets. Quella che sembrava una remota possibilità sul 3-1 in Gara-4, si è trasformata in un’incredibile impresa per la franchigia del Colorado ed uno scottante upset per Kawhi Leonard e compagni. Il leader dei Clippers ha commentato così l’eliminazione: “non siamo stati in grado di realizzare dei semplici canestri. Questo in qualche modo è collegato con la chimica di squadra: sapere dove sono i tuoi compagni o dove dovresti essere per ricevere la sfera se qualcuno dei nostri viene raddoppiato, oppure provare a far segnare altri ragazzi del roster. Non l’abbiamo fatto. Dobbiamo ‘solo’ diventare più intelligenti come squadra. Dobbiamo essere più intelligenti, migliorare il nostro QI cestistico“.