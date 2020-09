Nelle ultime ore l’NBA ha reso noti i risultati delle votazioni per l’All-Rookie Team 2019/2020, eleggendo i due quintetti fra i migliori giovani della stagione. Le preferenze sono state espresse sulla base di quanto fatto vedere nella prima metà della stagione giocate fino all’11 marzo. Nel primo quintetto figura Ja Morant, già Rookie of the year e premiato con 100/100 di preferenze; Kendrick Nunn, Brandon Clarke, Zion Williamson ed Eric Paschall. Nel secondo: Tyler Herro, Terence Davis II, Coby White, P.J. Washington Jr., Rui Hachimura.