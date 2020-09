Il fine settimana di Barcellona lascia un gusto dolce-amaro in bocca a Valentino Rossi, felice per la vittoria del fratello Luca Marini in Moto2 ma deluso per la caduta costata al Dottore il secondo posto nel GP di Catalogna.

Nel post gara, il pilota della Yamaha ha per un attimo messo da parte la tristezza per l’epilogo della sua gara, concentrandosi sulla prestazione del fratello: “la vittoria di Marini è molto positiva, mi aiuta a digerire la delusione per il mio errore. Luca è stato impressionante in gara, ma in generale è stato impressionante in tutto il weekend. Mi ha veramente colpito per come ha guidato la moto, è una macchina, non commette errori. Il suo stile è perfetto, direi poetico, dolce e con traiettorie perfette, nessuna sbavatura. Penso sia la sua vittoria più bella. Tanti complimenti davvero a Luca, spero che non trovi un posto in MotoGP per il 2021, perché altrimenti sarà un altro pilota difficile da battere. Quindi come fratello maggiore gli consiglio di rimanere in Moto2. Scherzi a parte, sono molto contento per lui, se la gioca per il Mondiale, è molto in forma“.