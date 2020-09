La rivalità è ormai roba vecchia: Casey Stoner ha solo parole di elogio per Valentino Rossi. Intervistato da P300.it, l’ex campione australiano ha parlato del suo vecchio rivale, che ancora lotta in pista con i più giovani: “penso che sia ammirevole il fatto che Valentino sia ancora lì a combattere contro tutti questi giovani, personalmente penso che lui la velocità ce l’abbia ancora. È più anziano, magari più impaurito all’idea di cadere e di subire degli infortuni. Forse a volte sulla moto non è disposto a fare cose che i più giovani invece fanno. Con questo dico che se Valentino avesse modo di reinventarsi, avrebbe ancora una chance di essere molto competitivo”.