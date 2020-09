L’Aprilia valuta il proprio futuro e si interroga su quella che sarà la line-up nel 2021, sicuro della sua presenza Aleix Espargaro, mentre per quanto riguarda il suo compagno tutto è al momento in stand-by.

La Casa di Noale ha deciso di attendere il verdetto del Tas su Iannone ma, se la squalifica del pilota di Vasto dovesse essere confermata, allora il team procederà alla sua sostituzione. Due i nomi sul tavolo, come ammesso dall’ad Rivola a ‘The Race’: “il Dovi è la migliore opzione possibile che abbiamo sul tavolo, è un’occasione unica. Abbiamo sempre detto che volevamo continuare con l’altro Andrea e questa è la nostra prima priorità, ma se non possiamo, faremo del nostro meglio per portare Dovizioso da noi”.

Non solo Dovizioso, anche Crutchlow è un obiettivo per l’Aprilia: “se le richieste di Dovizioso saranno troppo alte per noi, abbiamo anche Crutchlow, che consideriamo un pilota veloce e interessante. Ad essere onesti, nel mercato piloti sembra che abbiamo buone opzioni: più o meno costose, ma entrambe buone. Poiché il nostro obiettivo è diventare una squadra ufficiale nel 2022, dobbiamo fare l’ultimo passo in avanti con la moto e abbiamo bisogno di un pilota esperto. Se poi riusciremo ad avere anche una squadra satellite nel prossimo futuro, allora questa sarà perfetta per i giovani piloti”.