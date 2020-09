L’ultima gara trascorsa a Misano ha regalato sensazioni esaltanti a Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi e Luca Marini, dal momento che entrambi sono riusciti a sfornare una prestazione davvero convincente. Il Dottore ha sfiorato il podio dopo una gara perfetta, mentre il giovane fratello ha vinto il Gran Premio di Moto2 consolidando la sua leadership in classifica.

Risultati positivi, che mamma Stefania ha commentato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Luca ‘fratellino’? Ormai non più, e non era scontato. Per lui non è stato semplice affrontare un mondo dove Valentino è così importante. Invece piano piano, zitto zitto ha fatto tutto quello che doveva fare. Sin da piccolo è uno che, quando ci si mette, fa le cose per bene, non lascia nulla al caso. Valentino per me è più fantasioso, Luca non ho ancora capito bene che tipo sia. Lotta al titolo? Io a quelle cose non penso. Non ci ho mai guardato troppo. L’importante è partecipare bene. E direi che Luca è stato bravo, ha fatto una bella gara a Misano“.

Sugli obiettivi di Valentino, mamma Stefania ha ammesso: “al decimo titolo ci ha sempre creduto, sapeva da sempre le cose che gli mancavano per arrivare ad un obiettivo importante, o perlomeno per giocarsela alla pari. Poi, dopo si vedrà. Quando fai una cosa che ti piace e ti senti bene ci devi provare, o ti resterà per sempre il rammarico. E comunque è così attivo che troverà una soluzione. Uno come lui ha sempre nuove motivazioni, non si avvilisce. I problemi con la Yamaha? Era da un po’ di anni che sentivo questi discorsi e gli ho sempre consigliato di andarne a parlare direttamente in Giappone. Non è scavalcare le gerarchie, ma far vedere quanto ci tenga. Poi il ragionamento di Yamaha è quello che Vale ha detto: gli altri andavano forte e i risultati hanno un gran peso. Ritiro? Non ha mai parlato di fermarsi. Semmai non pensava a questo cambiamento, ma di finire la carriera con Yamaha“.