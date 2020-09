Si scaldano i motori a Misano. Dopo due settimane di pausa, la MotoGP torna in pista su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) con la prima delle due tappe italiane più amate dagli appassionati.

Al Marco Simoncelli Misano World Circuit i piloti sono pronti a rimettersi in gioco. Con una classifica che non lascia spazio a nessun favorito, sono in tanti a cercare il riscatto: da Fabio Quartararo che spera di ritrovare il successo conquistato in Spagna, Valentino Rossi che conta nella tappa casalinga per dimostrare di essere ancora competitivo, Binder e Oliveira, due sorprese di questo Motomondiale determinati entrambi a scalare la classifica assieme a Pol Espargaró, Mir e Rins che continuano a dare filo da torcere ai loro avversari, fino a Dovizioso e Petrucci, che, anche loro in casa, proveranno a sfoderare i loro assi nella manica.

A scendere in pista anche Moto3 e Moto2, con lo Sky Racing Team VR46 reduce dalla doppietta al GP di Stiria in entrambe le classi.

Non sono i motori a scaldarsi questa volta ma le voci del team di commento DAZN che ancora una volta si prepara a regalare emozioni: saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri a raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo catapulteranno gli appassionati nel mondo della Moto2 e Moto3.

E in attesa del Gran Premio, DAZN offre agli appassionati contenuti originali on demand da non perdere tra cui: “I 5 Elementi”, la nuova docu-serie dedicata al Motomondiale dove DAZN racconta da un punto di vista scientifico come i 4 elementi della natura – terra, fuoco, aria e acqua – influiscono in una gara di MotoGP e come il pilota ne diventi un quinto elemento imprescindibile; “Stoner, The Age of 27”, un documentario esclusivo che ripercorre la storia di uno dei piloti che ha scritto la storia del motociclismo; e “MOTORZN”, puntata speciale in cui Marco Melandri e Manuel Poggiali raccontano che cosa vuol dire per un pilota italiano correre a Misano.

Di seguito la programmazione di DAZN per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: (Guarda il GP di San Marino live su DAZN)

Venerdì 11 settembre

Ore 9:00: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Ore 13:15: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 12 settembre

Ore 9.00: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 12.35: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 13 settembre

Ore 8.20: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle ore 11:00: gara Moto3 (11:00), gara Moto2 (12:20) – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 14:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri