Cal Crutchlow parteciperà al Gran Premio di Catalogna, in programma domenica sul circuito del Montmelò. La presenza dell’inglese era in dubbio dopo la lesione ai legamenti della caviglia sinistra, subita ieri dopo essere caduto nel paddock del circuito. Il rider della Honda LCR si è sottoposto oggi alla visita medica, venendo giudicato ‘fit’ per partecipare al fine settimana spagnolo. Un via libera sorprendente, soprattutto considerando le condizioni della caviglia di Crutchlow, che appare davvero molto gonfia nelle immagini pubblicate su Instagram.