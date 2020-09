Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, andato in scena domenica sul circuito di Misano, ha regalato spettacolo puro. Morbidelli ha conquistato il suo primo successo in MotoGp, lasciandosi alle spalle il compagno di Academy Bagnaia, reduce da un brutto infortunio alla gamba, e Joan Mir.

Un finale amaro per Valentino Rossi, che proprio nelle ultime curve è stato superato dal giovane spagnolo della Suzuki, perdendo così il terzo posto, restando ai piedi del podio. Proprio sul sorpasso di Mir, che dopo la gara si è detto dispiaciuto per il nove volte campione del mondo, è intervenuto oggi Davide Brivio: “alla fine dopo la gara si è reso conto di quello che ha combinato, ha realizzato solo dopo di aver negato il 3° posto a Rossi, in pista era concentrato sull’obiettivo podio, vedeva sol quello…Ma non credo si sia veramente dispiaciuto…“, queste le parole del team principal Suzuki ai microfoni Sky a margine della giornata di test in corso a Misano.