Un colpo davvero sensazionale, soprattutto se si considera la categoria. Il Monza ha definito l’ingaggio di Kevin Prince Boateng, un giocatore di lusso per la Serie B, che va ad accrescere il valore di una rosa già altissimo.

Un affare chiuso nelle ore notturne dall’ad Galliani che, sfruttando l’ottimo rapporto con l’ex centrocampista del Milan, è riuscito a convincerlo e tra oggi e domani arriverà in città per le visite mediche. Messe alle spalle le esperienze con Besiktas e Fiorentina, Boateng è pronto a cominciare una nuova avventura in Serie B, in un Monza che punta alla promozione diretta in Serie A.