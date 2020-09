I Thunder sembravano destinati ad una stagione di tanking dopo le cessioni di Russell Westbrook e Paul George, ma Chris Paul non era dello stesso avviso. CP3 ha giocato una delle migliori stagioni della sua carriera trascinando OKC fino ad una tiratissima Gara-7 dei Playoff contro gli Houston Rockets. Esperienza che Chris Paul, forte anche degli 85 milioni che guadagnerà in due anni, ha tutta l’intenzione di rifare la prossima stagione. Il playmaker ha infatti dichiarato a Today USA Sports di voler restare ad OKC: “non sono io a decidere. Sam Presti è stato eccezionale quest’anno e la città di Oklahoma è fantastica, ovviamente vedremo cosa accadrà. È bello essere qui e poter stare vicino alla propria famiglia. Vedremo cosa succede, ma sono in un posto fantastico. Mi sarebbe piaciuto proseguire l’avventura ai Playoff, spero di rifarmi la prossima stagione“.